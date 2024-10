Google moet concurrenten meer ruimte geven in zijn appwinkel

Alphabet, het bedrijf achter Google, moet meer ruimte geven aan concurrenten in zijn appwinkel Google Play. Dat heeft een rechter in San Francisco bepaald. Ook moet Alphabet Android-apps beschikbaar stellen via andere platformen.

De zaak werd aangespannen door de maker van het populaire videospel Fortnite, Epic Games. Die beschuldigde Alphabet van machtsmisbruik en stelde dat de regels en de tarieven van Google Play de concurrentie en betalingen binnen apps van andere partijen belemmerden.

Eind vorig jaar oordeelde een jury in dezelfde zaak dat Alphabet een illegaal monopolie heeft met zijn appwinkel. De jury zei toen dat de handelswijze "oneerlijk" is voor ontwikkelaars van games en apps.

Google heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de beslissing. Het bedrijf zegt dat de beslissing van de rechter schadelijk zal zijn voor onder meer consumenten en ontwikkelaars van apps.