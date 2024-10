Zangeres Cissy Houston (91), moeder van Whitney Houston, overleden

De Amerikaanse zangeres Cissy Houston is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie op sociale media. Cissy Houston is de moeder van de wereldberoemde zangeres Whitney Houston. Zij overleed in 2012 op 48-jarige leeftijd.

Cissy Houston werd bekend als achtergrondzangeres van onder anderen Elvis Presley, Aretha Franklin, Ook was ze te horen op nummers van Beyoncé, Jimi Hendrix en Paul Simon.

Solocarrière

Naast een carrière als achtergrondzangeres had Houston ook succes met een solocarrière. Zo won ze onder meer twee Grammy Awards voor beste soul- en gospelalbum in 1997 en 1998.

Houston leed aan Alzheimer. In de Amerikaanse staat New Jersey werd ze in een hospice verzorgd. Daar overleed ze in het bijzijn van haar familie.