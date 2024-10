Cabaretier Herman Finkers wint publieksprijs Edison Klassiek

Herman Finkers heeft de publieksprijs van Edison Klassiek gewonnen. De 69-jarige cabaretier won de prijs tijdens de uitreiking van de Edisons Jazz en Klassiek.

Finkers won zijn Edison voor het door hem gecomponeerde Missa Sancti Georgii, uitgevoerd door Capella Amsterdam en Holland Baroque. De jury noemde Finkers "al meer dan drie decennia lang een van de meest productieve muzikale persoonlijkheden van de Lage Landen".

Ook werd hij geroemd dat hij met verschillende muziekstijlen uit de voeten kan. "Finkers is een onconventionele, omnivorische, innovatieve, iconische en uiterst sympathieke persoonlijkheid en muzikant", zo schrijft de jury.

Publieksprijs Edison Jazz

Zanger Dennis van Aarsen won de publieksprijs in de categorie jazz. De oud-winnaar van de talentenshow The Voice of Holland kreeg de prijs voor zijn album Just Call It Love, een samenwerking met componist-pianist Jeff Franzel.

Saxofonist Benjamin Herman (jazz) en pianist Ronald Brautigam (klassiek) kregen allebei een oeuvreprijs.