Toezichthouder: toegankelijkheid jeugdzorg onder druk

De jeugdzorg staat er slechter voor dan vorig jaar. Dat concludeert de Jeugdautoriteit in een nieuw rapport. Daarmee komt de continuïteit van de jeugdzorg onder druk te staan en is zorg minder toegankelijk voor jongeren, zegt de toezichthouder.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat varieert van hulp bij opvoedproblemen of dyslexie tot complexe zorg bij zware mentale problemen of uithuisplaatsingen. Gemeenten krijgen hier geld voor van het Rijk, maar hebben vaak te maken met bezuinigingen.

Daarom kwam de sector vorig jaar met een verbeterpakket voor de jeugdzorg, de zogeheten Hervormingsagenda. Daarin staan onder meer plannen om de jeugdzorg efficiënter te maken. Het kabinet hoopt dat het in 2025 door deze plannen 500 miljoen euro kan bezuinigen op de jeugdzorg.

In het rapport staat dat rond de 30 procent van de zorgaanbieders op dit moment kampt met acute financiële problemen. De kosten voor jeugdzorg stijgen flink, terwijl het gebruik van jeugdzorg bijna niet toeneemt. Ook kampen de grotere jeugdzorgaanbieders met hoog ziekteverzuim, wordt personeel vaak extern ingehuurd en stijgen de tarieven niet evenredig mee met inflatie en loonstijgingen, waardoor deze onder druk komen te staan.

Meer samenwerking

Deze problemen waren al eerder bekend. Volgens de directeur van de Jeugdautoriteit, Kees van Nieuwamerongen, is er dan ook al veel gedaan om de jeugdzorg te verbeteren, maar "ontbreekt het aan een gezamenlijke aanpak van het Rijk, gemeente en aanbieders", waardoor de veranderingen lang duren en efficiëntie uitblijft.

Het is volgens de Jeugdautoriteit nu nog zo dat "gemeenten en aanbieders vaak ieder voor zich het wiel opnieuw uitvinden." Het rijk, gemeenten en zorgaanbieders moeten daarom beter samenwerken om de continuïteit van de Jeugdzorg te bewaren, vindt Van Nieuwamerongen.

Toch ziet hij ook positieve ontwikkelingen die voortkomen uit de Hervormingsagenda. "De sector staat niet stil. Gemeenten hebben al meer zorgkennis en er wordt beter gecommuniceerd tussen gemeenten en zorgaanbieders."

Volgens hem biedt de Hervormingsagenda aanknopingspunten voor verbetering van het stelsel en het waarborgen van de continuïteit. Daarnaast kan de jeugdzorgsector leren van andere zorgsectoren op het gebied van bedrijfsvoering en het bieden van passende zorg, zegt de Jeugdautoriteit.

Branchevereniging herkent zorgen

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland herkent de zorgen van de Jeugdautoriteit en vindt dat het verbeteren van de zorg begint met het werken aan de veerkracht van gezinnen en kinderen. "Dat vraagt om een heldere visie en lef om anders te denken", zegt bestuurslid Eddy de Bruin.

Hij vindt net als de Jeugdautoriteit dat het belangrijk is dat de sector kritisch naar zichzelf kijkt. "Er valt inderdaad een wereld te winnen in de professionalisering van de sector." Alle betrokken partijen moeten zich volgens De Bruin verantwoordelijk voelen. "Zo kunnen we de zorg voor de kinderen en gezinnen in Nederland duurzaam verbeteren."