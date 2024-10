Autofabrikanten willen uitstel strengere CO2-regels

Autofabrikanten willen uitstel van strengere CO2-uitstootregels. Het verzoek is onder meer afkomstig van Stellantis ( Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot, Dodge en Opel). Ook Duitse en Franse bedrijven roepen de Europese Unie ertoe op de regels te versoepelen.

Automerken moeten aan steeds strengere Europese CO2-doestellingen voldoen. De grens gaat geleidelijk omlaag. Vanaf 1 januari 2025 zakt de grens en worden de uitstootregels strenger. Het idee is dat de grens in 2035 op 0 ligt. Dan moeten in de EU alle nieuw verkochte auto's zonder emissie zijn.

Maar deze regels brengen de auto-industrie schade toe, zeggen Stellantis en andere automakers. "Consumenten wijzen elektrische auto's af, onder meer vanwege de prijs en het bereik", staat in een brief aan de voorzitter van de Europese Unie.

Boetes van miljarden euro's

Ook de Europese Vereniging van Autofabrikanten (ACEA), het Franse Renault en het Duitse Volkswagen willen soepelere regels. Als fabrikanten zich niet aan de CO2-doelstellingen houden, riskeren zij boetes die in de miljarden euro's kunnen lopen, zei Renault CEO Luca de Meo. De boete wordt berekend aan de hand van het aantal gram CO2 dat een fabrikant per verkocht voertuig gemiddeld te veel uitstoot.

Veel autofabrikanten halen de CO2-doelstelling waarschijnlijk niet, zegt ook Rico Luman, sectoreconoom transport en automotive van ING. Dit komt met name door de stagnerende vraag naar elektrische auto's. "Deze zijn voor veel consumenten te duur. Daarom zijn subsidies, maar ook een betere laadinfrastructuur nodig."

Toch wil niet iedereen uitstel. "Volvo is een voorloper en heeft al een vrij lage uitstoot", zegt Luman. Hij kan niet zeggen of het verzoek tot uitstel in Brussel zal worden gehonoreerd. "Hoe dan ook: fabrikanten moeten investeren in innovatie om hun concurrentiepositie te behouden."

Industrie in zwaar weer

De Europese autobranche worstelt al langer met teleurstellende verkoopcijfers. Vorige week kwam Stellantis met een winstwaarschuwing, waarna de beurskoers in Milaan en Parijs kelderde. Ook Volkswagen, Mercedes-Benz en BMW kwamen met tegenvallend nieuws.

Het Europees parlement debatteert dinsdag over de crisis waarin de industrie verkeert. Zo wordt het verbeteren van de concurrentiepositie en het behouden van banen besproken.

Tegelijkertijd worden Chinese merken op de Europese markt steeds populairder. In de afgelopen vier jaar nam het aandeel van net geen 2 procent toe naar ruim 14 procent.

De Europese Unie wil voorkomen dat China op een "oneerlijke manier" te dominant wordt op de automarkt en daarom zijn er tijdelijke importtarieven opgelegd. Hierdoor betalen consumenten nu meer voor een Chinese elektrische auto.