Inwoners van Welberg geven Canadese bevrijders bronzen klok cadeau

Als gebaar van dankbaarheid voor de bevrijding van Welberg in de Tweede Wereldoorlog, doen de inwoners van het Brabantse dorp een bronzen klok cadeau aan hun Canadese bevrijders. Deze klok moet bij herdenkingsmomenten van de oorlog gaan luiden.

Daarmee zal de klok tegelijkertijd klinken met die in Welberg. Daar staat het Oorlogsmonument De Klok, ter herinnering aan de bevrijding van het dorp in november 1944. Dat monument is opgericht als eerbetoon aan de Canadezen. Nu wil de Welbergse gemeenschap dat eerbetoon ook laten zien in Canada zelf.

Edmonton

Tien jaar geleden gaf Welberg daarom al een klok cadeau aan de Canadese eenheid uit Edmonton, die bij die bevrijding betrokken was. Sindsdien worden deze twee klokken tweemaal per jaar tegelijkertijd geluid: bij de landelijke herdenking op 4 mei, en bij de herdenking in Welberg begin november.

Vanaf dit jaar komt daar dus nog een klok bij, in Ontario - honderden kilometers ten oosten van Edmonton. Het is een bevrijdingsgeschenk voor de eenheid daar, die ook hielp bij de bevrijding in 1944, schrijft Omroep Brabant.

Prachtexemplaar

De klok had jarenlang dienst gedaan bij een zorginstelling in Roosendaal, voordat hij in handen kwam van Stichting Bevrijdingsmonument Welberg. Angelo Somers, verbonden aan die stichting, was al langer op zoek naar een klok om naar het regiment in Ontario te sturen.

Hij was dan ook enorm blij dat deze klok, gemaakt in 1950, die kant op mag. "We kunnen de soldaten, die veelal het vuile werk moesten opknappen, hiermee de eer geven die ze verdienen", zei hij eerder dit jaar tegen de regionale omroep. "Het is echt een prachtexemplaar."

Prachtig, maar wel wat gedateerd. Daarom heeft een aantal vrijwilligers zich de afgelopen maanden ingezet om het object nieuw leven in te blazen. Zij installeerden een nieuw luidmechanisme en maakten een demontabele klokkenstoel die bestaat uit losse onderdelen om ruimte te besparen bij de transport.