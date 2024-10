Na de verwoestende orkaan Helene, maakt Florida zich op voor Milton

Orkaan Helene richtte enorme verwoestingen aan. In zes Amerikaanse staten kwamen in totaal zeker 215 mensen kwamen om het leven. Daarmee is Helene de dodelijkste die het vasteland van de VS heeft getroffen sinds Katrina in 2005.

Met honderden mensen die het slachtoffer werden van Helene is nog geen contact geweest. Veel mensen zitten nog zonder elektriciteit en telefoon. Er zijn 6700 reservisten uit zestien staten ingezet om te helpen. Daarnaast zijn er nog eens duizend militairen naar het omvangrijke rampgebied gestuurd.

De burgemeester van Tampa, een stad in Florida die zwaar werd getroffen door Helene, noemt Milton "the real deal". Hij denkt dat Milton nog gevaarlijker is dan Helene.