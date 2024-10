'Lieve boef' Neeskens voetbalde altijd voor de ander, niet voor de schijnwerpers

In Camp Nou veroverde Neeskens met zijn duelmoed in 140 wedstrijden de harten van de Catalanen. De populariteit van 'El Torero' bleef in Barcelona niet ver achter bij die van Cruijff. Stiekem was 'Johan Segundo' meer geliefd. "Elke wedstrijd speelde ik er met kippenvel op mijn lijf."

Na het Catalaanse succes en de tweede verloren WK-finale in 1978 tegen Argentinië volgde in de Verenigde Staten de anonimiteit en de moeilijkheden.

Van New York naar Oranje

Als speler van New York Cosmos doken wilde verhalen op over drank, drugs en vrouwen. De ellende was begonnen met de trainer daar, legde Neeskens later uit. Via Groningen keerde Neeskens, toen 33 jaar, kortstondig terug in Oranje. Nog altijd uitdelend ja, de pass in de rechtervoet immer secuur, maar de jachtige tred wel wat afgenomen.

Afbouwen deed hij in Zwitserland, waar hij in 1991 in alle rust stopte met voetballen en begon als trainer.

Vanuit zijn tweede thuis in Zwitserland reisde Neeskens als assistent-trainer alsnog de wereld over. Samen met Ronald Koeman als assistent bij Hiddinks Oranje in 1998 en als kompaan van Rijkaard bij zijn geliefde Barcelona, waar hij in 2009 nog de Champions League won.