Bondscoach Koeman over blessures en volle speelkalender: 'Halt toeroepen'

En ja, Oranje heeft te kampen met blessures, mede door de overvolle speelkalender die in het voetbal alsmaar uitdijt. Zo zijn er nogal wat spelers vanwege uiteenlopende kwetsuren niet bij, onder wie Jurriën Timber, Nathan Aké en Jan Paul van Hecke. Vanmiddag sloot Teun Koopmeiners van Juventus zich in dat rijtje aan. PSV'er Guus Til is zijn vervanger.

Het is tegenwoordig ingewikkeld om een selectie bij elkaar te krijgen, zei Koeman. "Het is de eerste keer in mijn periode als bondscoach dat ik zelfs om 10.30 uur 's ochtends op vrijdag nog spelers aan de lijn had en keuzes moest maken om 23 spelers te kunnen selecteren. We hadden er 26 op de lijst staan voor de voorselectie, en daarvan zijn er 6 al niet meer bij. Geblesseerd. Daar moeten we maar aan gaan wennen."

'Niet fit, niet fris'

PSV-middenvelder Jerdy Schouten vertelde Koeman "er doorheen te zitten". "Door het EK, het vaderschap en de vele wedstrijden die hij heeft gespeeld, gaf Jerdy aan dat hij niet fit, niet fris is." Koeman zei alle begrip voor zijn afmelding te hebben. "Ik ken hem goed. Als je niet in staat bent om te komen, dan moet je dat kunnen aangeven."

Ook Frenkie de Jong is nog altijd afwezig. De middenvelder van Barcelona is op de weg terug. Gisteravond viel hij tien minuten voor tijd in tegen Osasuna, maar Oranje komt te vroeg.