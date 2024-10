PSV presenteert recordomzet en miljoenenwinst, maar hint op uitgaande transfers

De prognose voor het komend boekjaar is overwegend positief, vooral omdat PSV weer uitkomt in de Champions League. Toch hint de club op uitgaande transfers.

"De transfers van Jordan Teze en Jason van Duiven zijn onvoldoende om de totale afschrijvingskosten te dekken", zegt PSV. Daardoor is er momenteel nog sprake van een negatief transferresultaat in Eindhoven. "De ambitie is om ook dit seizoen een nettowinst te realiseren en het eigen vermogen te versterken."

Afgelopen zomer werden onder anderen Jerdy Schouten en Johan Bakayoko in verband gebracht met miljoenentransfers, maar zij bleven allebei in Eindhoven. Joey Veerman hoopte op een transfer, maar rond hem bleef het rustig.