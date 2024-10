Mexicaanse burgemeester minder dan een week na benoeming vermoord

Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek:

"Politiek geweld zien we in Mexico in vrijwel alle staten, en zeker afgelopen verkiezingen zagen we tientallen burgemeesterskandidaten vermoord worden. Dit gebeurde echter vaker in kleine dorpen: dat een reeds gekozen burgemeester van de hoofdstad van een staat wordt vermoord, en ook nog op zo'n gruwelijke manier, is groot nieuws.

Dit schrikt niet alleen mensen af die de politiek in willen. Uit onderzoek blijkt dat dit geweld er ook toe leidt dat mensen minder snel stemmen in verkiezingen, omdat ze geloven dat georganiseerde misdaad op alle politieke niveaus is geïnfiltreerd. En in Guerrero is dat op veel plekken ook zeker het geval."