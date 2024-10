Britse huisarts bekent bizar moordplan met nep-coronaprik

Een Britse huisarts heeft bekend dat hij de partner van zijn moeder wilde doden met gif, dat hij onder het mom van een coronaprik wilde toedienen. De moordpoging mislukte, maar de man liep wel ernstig letsel op. De rechtszaak tegen de huisarts is inmiddels bezig.

Het motief is waarschijnlijk ruzie over een testament. De moeder van het slachtoffer had laten vastleggen dat haar partner haar huis erft als ze overlijdt. Daar was de zoon het niet mee eens. Daarom beraamde hij volgens het Openbaar Ministerie een plan om hem uit de weg te ruimen. "Soms is de waarheid nog gekker dan fictie", zei de officier van justitie.

Vermomming

De 53-jarige Thomas Kwan had zich voor zijn moordplan voorgedaan als verpleger. Met een nepbrief had hij een thuisbezoek aangekondigd voor een medische controle. Hij vertrok onder een valse naam en met valse nummerplaten naar een hotel in Newcastle, waar zijn moeder en haar partner wonen.