Madlener: misschien op vier plaatsen weer 130 rijden, maar eerst meer onderzoek

Er zijn vier snelwegtrajecten "in beeld" waar mogelijk ook overdag weer 130 kilometer per uur kan worden gereden. Minister Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat schrijft aan de Tweede Kamer dat er wel eerst meer onderzoek nodig is naar de stikstofneerslag in beschermde natuur, voordat het gaspedaal ook daadwerkelijk verder ingetrapt mag worden.

Het gaat maar om een beperkt aantal kilometers Nederlandse snelweg: een stuk van de A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug, het grootste deel van de Afsluitdijk, de A7 tussen het Groningse Zuidbroek en de grens met Duitsland, en een paar kilometer van de A37 in Drenthe tussen de knooppunten Holsloot en Zwartemeer.

Het nieuwe kabinet heeft beloofd dat de maximumsnelheden weer verhoogd zouden worden waar dat kan. Maar het was al duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om overal weer 130 te rijden waar dat voor 2020 ook al het geval was. Toen werd de maximumsnelheid verlaagd, vanwege de te hoge stikstofuitstoot.

Geen extra maatregelen nodig

Volgens Madlener zijn de vier trajecten die nu in beeld zijn gekozen omdat daar mogelijk geen extra maatregelen voor stikstofdepositie of geluid nodig zijn. Er mag daar nu in de nacht ook al harder gereden worden. Toch waarschuwt hij dat het nog niet zeker is dat op alle vier de plaatsen de snelheid echt op korte termijn weer naar 130 gaat. Daarvoor is dat extra onderzoek nodig.

Hij wil in het eerste kwartaal van volgend jaar een beslissing nemen over deze vier trajecten. Daarna wil de minister kijken of er nog andere stukken snelweg zijn waar de maximumsnelheid weer verhoogd kan worden.