Frenkie de Jong even weg uit heksenketel: 'Hele wereld vindt wat van Barça'

Met een brede lach meldt Frenkie de Jong zich voor de NOS-camera. Nu gebeurt dat vrijwel altijd bij de doorgaans goedgemutste voetballer, maar dit keer heeft het een specifieke reden. "Ik stond net de Spaanse pers te woord en dat heb ik voor het eerst in het Spaans gedaan", vertelt De Jong, die nog niet helemaal tevreden was over zijn optreden in een andere taal.

"Het was even aftasten. Als ik voor een camera in het Nederlands praat, zeg ik vaak veel. Soms wil je een heel verhaal vertellen, maar in het Spaans is het beter als je van tevoren al weet wat je gaat zeggen." 'Hele wereld kijkt naar Barcelona' Hij heeft in ieder geval al bijna anderhalf jaar de tijd gehad om te oefenen met de taal, zolang speelt hij inmiddels al in Barcelona. En al die tijd viel er voor De Jong genoeg te luisteren en lezen over de Catalaanse topclub. "De hele wereld kijkt naar elke wedstrijd van Barcelona en er wordt altijd wat van gevonden", weet De Jong, die met Barça een matige seizoenstart kent met een huidige achtste plaats in de competitie.

"We boeken in de La Liga wisselende resultaten, maar in de Champions League hebben we alles gewonnen. Ik denk dat we op de goede weg zijn." Centrale verdediger De Jong is onder trainer Ronald Koeman verzekerd van een basisplaats op het door hem geliefde middenveld, al speelde hij in het Champions League-duel met Dinamo Kiev (2-1 winst) als centrale verdediger. "Ach, ik vind dat niet zo erg. Het is niet mijn natuurlijke positie, dat weet iedereen. Maar als de trainer mij daar nodig heeft, dan doe ik dat zonder morren. Ik denk niet dat het mijn vaste positie wordt en volgens mij denkt de trainer ook niet zo."

In het Nederlands elftal wordt er voor De Jong 'gewoon' plaats gemaakt op het middenveld. Met Oranje oefent hij woensdagavond tegen Spanje. "Een groot voetballand, interessant om je daarmee te meten, al is dat in oefenduels door alle wissels ook erg lastig." Na de Spanjaarden speelt Oranje in de Nations League wedstrijden tegen achtereenvolgens Bosnië en Herzegovina en Polen. Wanneer De Jong tevreden is? "Als we ze alle drie hebben gewonnen."