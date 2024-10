OM en marechaussee: nieuw onderzoek naar geweld tegen Afrikaanse migranten

Het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee zijn een nieuw onderzoek gestart naar geweld tegen vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika. Volgens beide organisaties krijgen migranten die vanuit het oosten van Afrika op weg zijn naar Europa nog steeds te maken met veel geweld, vooral in Sudan en Libië.

"In deze landen worden duizenden mensen opgesloten in kampen", meldt de marechaussee. "Ze mogen pas verder reizen als familieleden flink betalen. Niet zelden vindt hierbij grof geweld plaats."

De focus van het onderzoek is gericht op criminele netwerken rond mensensmokkel via de zogeheten Centraal-Mediterrane Route. Vluchtelingen gebruiken die route om bijvoorbeeld vanuit Eritrea naar Europa te gaan. Al jaren persen criminele organisaties migranten af via deze route, stelt het OM, en daarbij worden mensen "gruwelijk" mishandeld.

Netwerk geïdentificeerd

De marechaussee wil migranten die tussen 2016 en 2024 de reis naar Europa hebben gemaakt als getuige horen. Ook worden slachtoffers en andere getuigen gevraagd foto's of video's te delen. De oproep is online in meerdere talen verspreid.

Eerder identificeerde het Openbaar Ministerie al een van de netwerken in een ander onderzoek.