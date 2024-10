Regenwormen oorzaak hoge concentraties PFAS in eieren hobbykippen

De hoge concentraties PFAS in eieren van hobbykippen in Zuid-Holland en de gemeente Altena in Noord-Brabant lijken te zijn veroorzaakt door regenwormen. Dat staat in onderzoek dat is uitgevoerd in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht.

In het onderzoek werd eerst gekeken naar een duidelijk verband tussen het PFAS-gehalte in de bodem en in de eieren van de hobbykippen. Toen dat niet werd gevonden, is aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsbronnen, zoals soorten voer, medicijnen, water, grond, bodembedekking en regenwormen. Hieruit bleken regenwormen, die door de kippen worden opgegeten, een belangrijke PFAS-bron in de eieren te zijn.

Volgens de onderzoekers kan hiermee het grootste deel van de PFAS in de eieren verklaard worden. Dat nog onbekende bronnen ook bijdragen aan de aanwezigheid van PFAS in de eieren, wordt niet uitgesloten. Het RIVM voert verder onderzoek uit op landelijk niveau naar de aanwezigheid van PFAS in eieren.