Oude Kerk Delft wil bot van Piet Hein terug: 'Als je dood bent, van wie ben je dan?'

De Oude Kerk in Delft wil een botje en een plukje haar van Piet Hein terug. Het stoffelijk overschot van de admiraal ligt in de kerk, maar het botje en plukje haar zijn opgeslagen in het archief van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Dit is het perfecte moment om "een fout uit het verleden" recht te zetten, zegt Nyncke Graafland, de directeur van de Oude Kerk in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in het AD.

Het graf van Piet Hein ondergaat een grondige renovatie. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1880. In archiefstukken uit die tijd staat dat de grafkist van Piet Hein aan het eind van de negentiende eeuw in dusdanig slechte staat was dat er een nieuwe kist moest komen. Die is gemaakt door een timmerman. Vermoedelijk zijn het botje en het plukje haar meegenomen door iemand die bij de renovatie betrokken was.

Het Rijksmuseum ontving die in 1893 in eerste instantie van een anonieme gever. Later onderzoek heeft aangetoond dat de schenker een voormalig minister van Marine was.

Het juiste moment

Graafland meent dat er sprake is van grafroof. "Als je dood bent, van wie ben je dan? Mag je dan niet lekker blijven liggen?" Ze vindt dat lichaamsdelen van Piet Hein niet in een museum thuishoren.