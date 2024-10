Zeilsters aan kop in prestigieuze America's Cup: 'Het gaat echt, echt, echt heel hard'

Het afgelopen jaar hebben de Nederlandse vrouwen zich in Scheveningen voorbereid op deze wedstrijd, op het droge. Daar stond namelijk een simulator waarin de vrouwen konden wennen aan de boot en konden racen tegen andere simulators.

Pas de afgelopen week kon er in de boot geoefend worden op het water. "Dit zijn echt de vetste zeilweken ooit", zegt Van Aanholt enthousiast. "Als je met z'n vieren, als vrouwen, de baas bent over zo'n beest van een boot, dat voelt goed. Af en toe voelt het wat hobbelig in de boot, maar als je op de snelheidsmeter kijkt en die tachtig kilometer per uur ziet, kan je wel begrijpen waarom dat is."

Ervaring nodig

Om dat beest te temmen is wel wat ervaring nodig. Het is niet geheel toevallig dat twee van de zeilsters uit de 49'er komen. Dat is namelijk ook een snelle boot die je in teamverband bezeilt.

Zowel in de 49'er als in de AC40 moet je snel beslissingen kunnen nemen en goed onderling kunnen communiceren. Van Aanholt; "Je moet hard zijn in je keuzes want alles komt snel op je af. Soms moet je die bak gewoon de hoek om smijten, dat is wel spannend"