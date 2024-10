Verdachte drugslab geëxplodeerde garagebox Rotterdam komt vrij

Jalal O., de Rotterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van drugs in een garagebox in Rotterdam-Zuid, komt onder voorwaarden vrij. De Rotterdamse rechtbank schorste vandaag de voorlopige hechtenis van de verdachte.

In de garagebox aan de Schammenkamp was eind januari een grote explosie. De knal en de brand die daarop volgde verwoestte een wooncomplex. Drie mensen kwamen om het leven, onder wie een familielid van de verdachte. Buurtbewoners probeerden met gevaar voor eigen leven mensen uit het vuur te halen. Ook O. hielp hierbij. Enkele dagen later werd hij aangehouden.

Het OM stelt dat er in de garagebox cocaïne werd versneden en beschuldigt O. ervan dat hij cocaïne heeft vervaardigd, bewerkt en verkocht. O. wordt niet verdacht van de explosie, omdat nog niet vaststaat waardoor die is veroorzaakt.

'Niets mee te maken'

O. hoeft de uitspraak van de rechter in zijn zaak dus niet in een cel af te wachten. Hij krijgt een enkelband, moet zijn paspoort inleveren en mag niet in de wijk Zuidwijk komen. "Hij zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden", schrijft het Openbaar Ministerie (OM).

Jalal O. is de huurder van de garagebox waar de explosie was. Na de explosie stond hij de media meerdere keren te woord.

Volgens de advocaat van O. is Jalal onschuldig en wist hij niet dat er een drugslab in het pand zat. Ook zelf ontkent O. dat hij betrokken was bij de productie van drugs. "Als ik hier iets mee te maken had, was ik niet uit het buitenland teruggekomen voor deze zaak." Op de avond van de explosie was de verdachte in België.

Beloning van 15.000 euro

Het OM looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de explosie. Volgens het OM gaat de recherche ervan uit "dat er mensen zijn die meer weten over wat er zich in het pand aan de Schammenkamp, waar vermoedelijk harddrugs werden geproduceerd, heeft afgespeeld en wie daarbij betrokken waren".