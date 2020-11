NOC*NSF adviseert over toernooien in coronatijd: 'Complexe afweging'

De Nederlandse baanwielrenners ontbreken deze dagen bij de Europese kampioenschappen in Plovdiv. De KNWU vond de coronasituatie in Bulgarije te gevaarlijk om af te reizen. Dezelfde reden voerde turnbond KNGU aan bij de afmelding voor de EK in december in Mersin. Ook in Turkije zou de coronasituatie te gevaarlijk zijn. De Nederlandse judoka's reizen wel af naar de EK in Praag, waar het coronavirus ook nog altijd flink toeslaat.

Het is lastig manoeuvreren in de topsport momenteel. Enerzijds willen de Nederlandse topsporters ruim acht maanden voor de Olympische Spelen in Tokio, na maandenlang alleen getraind te hebben, zich meten met de internationale concurrentie. Anderzijds heeft niemand zin extra risico's te nemen zolang de coronacrisis nog in alle hevigheid woedt.

"Het is een complexe afweging voor de sportbonden om momenteel wel of niet mee te doen aan een EK", zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF.

Maatwerk

De sportkoepel beslist niet, maar adviseert de bonden slechts in hun keuze. "Kijk naar de coronamaatregelen. Die verschillen enorm per toernooi, per EK dat wordt georganiseerd. Wel of niet meedoen, is maatwerk. Wij kijken met de sportartsen van de bonden of de maatregelen die een organisatie aanbiedt adequaat en afdoende zijn", legt Hendriks uit.

"We hebben prachtige sport gehad in de zomer. Kijk naar het wielrennen. Maar er zijn ook sporten die niet of nauwelijks wedstrijden hebben gehad. Een sporter die zes maanden alleen getraind heeft, geen internationale wedstrijd heeft gehad, weet niet meer precies waar hij of zij staat. Dat gaat aan sporters knagen. Wij maken ons dus sterk dat er maximaal ingezet wordt op competitie. In het buitenland of in Nederland. Dit punt brengen we steeds onder de aandacht van het IOC, dat druk kan uitoefenen op internationale sportfederaties", stelt Hendriks.