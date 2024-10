'Onaanvaardbaar dat renners kwijtraken in koers': verbeteringen staan op UCI-agenda

Volgens De Jongh komt het met regelmaat voor dat renners tijdens een wedstrijd 'weg' zijn. "Wij krijgen weleens oproepen via oortjes (waarmee renners live in verbinding staan met hun ploegleiding, red.): 'Ik ben gevallen, je ziet me misschien niet liggen...' En dan leggen ze uit waar we ze kunnen vinden."

De Jongh vindt dat de UCI de trackers verplicht moet stellen voor alle ploegen, zodat iedereen hetzelfde voordeel en eventueel nadeel (extra grammetjes aan gewicht) ondervindt.

Het zou ook veel schelen in communicatie met renners en rensters, zegt De Jongh. "Nu horen we via oortjes en/of de koersradio wie er bij een valpartij betrokken zijn. Maar met livetracking ziet iedereen welke renners doorfietsen en wie niet. Zo weten we sneller of er iemand van ons op de grond ligt."