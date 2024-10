Russische activist gedood terwijl hij vocht voor Oekraïne

Een Russische activist die misstanden in gevangenissen in Rusland aan de kaak stelde, is in het Oekraïense Charkiv om het leven gekomen. Ildar Dadin vocht aan de zijde van Oekraïne en is tijdens die gevechten dit weekend gedood, melden verschillende media.

Zo schrijft de BBC dat Dadin "in actie" is gedood. Verschillende bronnen bevestigen zijn dood aan de Britse publieke omroep. Volgens de Civic Council, de groep waar Dadin zich vorig jaar bij aansloot, "was en blijft hij een held". Die groep bestaat uit Russen die naar eigen zeggen "strijden tegen het Poetin-regime voor een betere toekomst van ons moederland".

Dadin stierf toen het vrijwilligersbataljon waarin hij vocht onder Russisch artillerievuur kwamen te liggen in Charkiv. Meer details zijn er nog niet bekend. Tegenover de BBC wil de Civic Council verder geen commentaar geven, omdat de militaire operatie in het noordoosten van Oekraïne nog steeds bezig is.

Ook bekenden van Dadin en onafhankelijke Russische media melden zijn dood, schrijven onder andere The Guardian en The Moscow Times.

Omstreden wet

Dadin zat jaren geleden nog gevangen in Rusland. Eind 2015 kreeg hij drie jaar cel voor een serie vreedzame soloprotesten tegen het Kremlin. In hoger beroep werd de straf verlaagd tot 2,5 jaar, na ruim een jaar kwam hij vrij, omdat de hoogste rechter in Rusland bepaalde dat het vonnis opnieuw bekeken moest worden.

Bij de veroordeling van de Russische activist was namelijk gebruikgemaakt van een omstreden wet uit 2014. Die wet werd aangenomen na massale protesten tegen Poetin en maakte bepaalde vormen van protest strafbaar. De wet leidde mogelijk tot disproportioneel hoge celstraffen. De hoogste Russische rechtbank kwam in 2017 tot de conclusie dat daar inderdaad sprake van was bij Dadin.

Dadin schreef een boek over zijn tijd in de Russische gevangenis. Ook lukte het hem om vanuit de gevangenis berichten naar buiten te krijgen. Hij zei dat hij werd gemarteld door gevangenisbewakers.

'Grote olieopslag op de Krim geraakt'

Ook vandaag gaan de gevechten tussen Rusland en Oekraïne door. Het Oekraïense leger zegt afgelopen nacht een olieopslag op de Krim, in het door Rusland bezette Feodosia, te hebben aangevallen.

Op sociale media gaan beelden rond van de schade na de aanval: