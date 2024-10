Israël herdenkt en demonstreert vandaag een jaar na de aanslagen in Israël

Vanavond wordt in Israël ook een officiële staatsceremonie uitgezonden vanuit de zuidelijke stad Ofakim. In die stad werden bij de terreuraanslag van Hamas ruim twintig Israëli's gedood. De ceremonie zal als thema 'Daden van moed en hoop' hebben, meldt persbureau AP. De ceremonie werd vooraf zonder publiek opgenomen, om mogelijke verstoringen te voorkomen.

Voor vandaag stond in Tel Aviv ook een grote samenkomst gepland. De families van de doden en gegijzelden wilden daar demonstreren over het onvermogen van de regering om de aanval te voorkomen en hun frustratie dat de resterende gijzelaars nog niet zijn terugbracht. Daar wilden volgens AP tienduizenden mensen op afkomen, maar dat aantal is teruggeschroefd vanwege het verbod op grote bijeenkomsten door de dreiging van raketaanvallen vanuit Iran en Hezbollah.

Vanochtend werd de noordelijke stad stad Haifa getroffen door Hezbollah-raketten. Israëlische media melden dat daarbij tien mensen gewond zijn geraakt. De lokale politie meldt dat gebouwen beschadigd raakten en dat er verschillende mensen lichte gewond raakten.

Herdenking en protest in Nederland

Het Israëlische leger meldde dat het vanochtend met luchtaanvallen Hezbollah-wapenopslagfaciliteiten in de omgeving van Beiroet heeft getroffen. Ook zouden er Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon en het Beka-gebied zijn geraakt, waaronder wapenopslagfaciliteiten, infrastructuurlocaties en een commandocentrum.

Buiten Israël worden over de hele wereld demonstraties en herdenkingen verwacht. In Nederland staan pro-Palestijnse sit-ins op verschillende treinstations in de planning. In Amsterdam is vanavond een officiële herdenking waarbij onder anderen premier Dick Schoof aanwezig is.

Op de Dam in Amsterdam organiseert de werkgroep Op de bres voor Israël een manifestatie. Daar zullen verschillende korte toespraken worden gehouden en wordt er een enorme Israëlische vlag uitgerold.