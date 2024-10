Nieuwe flitscamera's bij spoorovergangen: meer dan 6000 roodlichtboetes

Bij spoorwegovergangen in de regio Utrecht en Noord-Holland zijn sinds februari circa 6400 boetes uitgeschreven dankzij nieuwe flitscamera's. ProRail zegt dat de boetes effect hebben: weggebruikers zouden minder vaak overwegen passeren terwijl er een rood licht brandt.

De eerste flitspaal werd in februari in Bunnik geplaatst, vandaag gaat de twaalfde flitscamera aan, bij een spoorwegovergang aan de Stationsweg in Baarn. ProRail streeft ernaar bij veertig overgangen in Nederland flitsers te plaatsen.

De overwegen die een flitscamera krijgen zijn "de meest risicovolle overwegen", zegt woordvoerder Mirjam de Witte van ProRail. "Daar zien we dat als er gecontroleerd wordt door boa's er ook veel boetes worden geschreven."

Veiliger

De flitscamera legt het kenteken vast van voertuigen die de spoorwegovergang passeren op het moment dat daar de rode knipperlichten branden. Na de registratie worden de beelden beoordeeld door een handhaver van ProRail.

Volgens wethouder Mark Eijbaard is de spoorwegovergang in Baarn een van de gevaarlijkste van het land en staat die al lang op de agenda bij de gemeente. "Er is in het verleden gesproken over oplossingen als een tunnel, maar dat is onbetaalbaar. Deze flitscamera is dus een goede oplossing om de overgang toch iets veiliger te maken."

Gedragsverandering

ProRail zegt een "gedragsverandering" te merken. Op verschillende locaties is volgens de spoorwegbeheerder het aantal boetes gehalveerd.

In Bunnik is het gemiddelde aantal boetes gedaald van 25 bekeuringen naar 10 per week. En in Bussum halveerde dit aantal in de eerste vijf weken van 108 naar 46 per week.

Geen fietsers en voetgangers

De flitscamera merkt geen overtredingen van fietsers en voetgangers op. "Voor het bekeuren van deze groep blijven we afhankelijk van een boa die hen op heterdaad betrapt", zegt De Witte.

De camera's registreren wel beweging op de overwegen waardoor de spoorwegbeheerder inzicht krijgt in wat er gebeurt op de overweg. "Zo weten we of het een goed idee is om vaker boa's bij een overweg te laten controleren", aldus De Witte.