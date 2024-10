Wekdienst 7/10: Jaar na aanslag Hamas • Uitreiking Michelinsterren

Goedemorgen. Vandaag is het een jaar geleden dat Hamas een terreuraanval aanval uitvoerde in Israël die het begin betekende van het huidige conflict in het Midden-Oosten. In Israël en daarbuiten wordt de aanval herdacht. En de Michelinsterren voor restaurants worden uitgedeeld.

Eerst het weer: De dag begint met wat buien in het noorden van het land. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 17 tot 20 graden.