Chinese arbeiders gedood bij explosie in Pakistan

Bij een grote explosie in de buurt van het vliegveld van Karachi in Pakistan zijn gisteren twee Chinese arbeiders overleden. Dat melden de autoriteiten van beide landen. Het Beloetsjistan Bevrijdingsleger (BLA) zegt achter de explosie te zitten.

Op beelden zijn uitgebrande auto's te zien, die worden bewaakt door politieagenten. Volgens het BLA was een groep Chinese ingenieurs en investeerders het doelwit van de aanslag.

De Chinese ambassade in Pakistan spreekt in een verklaring van een terroristische aanslag. Een konvooi met Chinees personeel van een energieproject zou zijn aangevallen rond 23.00 uur lokale tijd. Naast de twee Chinese dodelijke slachtoffers, is er ook een Chinese arbeider gewond. Er zijn volgens de Chinese ambassade ook Pakistaanse slachtoffers.

Het BLA is de grootste van groepen etnische opstandelingen die zich verzetten tegen de centrale regering. De groep heeft geen religieuze achtergrond, maar strijdt voor de afscheiding van de regio Beloetsjistan. De militanten vinden dat de regering de gas- en minerale bronnen in de provincie oneerlijk exploiteert.

Nieuwe Zijderoute

De regionale Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen de lokale tv-zender Geo dat de aanval gericht was op buitenlanders. In Pakistan werken duizenden Chinese arbeiders, van wie veel aan de Nieuwe Zijderoute, het grootste infrastructuurproject in de moderne geschiedenis.

De Chinese ambassade heeft de Pakistaanse autoriteiten verzocht om de "aanval grondig te onderzoeken en de daders zwaar te straffen".