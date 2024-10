Meer dan 6000 Haïtianen zijn hun huis ontvlucht na bende-aanval met 70 doden

Bijna 6300 Haïtianen zijn hun huizen ontvlucht na een bende-aanval donderdag in de stad Pont-Sondé. Hierbij werden volgens de Verenigde Naties (VN) ten minste zeventig mensen gedood.

Gewapend met automatische geweren trokken bendeleden donderdag door Pont-Sondé, een stad op zo'n 100 kilometer ten noorden van hoofdstad Port-au-Prince. Tientallen huizen en voertuigen werden in brand gestoken.

"Ik had net genoeg tijd om mijn kinderen te grijpen en in het donker weg te rennen", zegt Sonise Mirano tegen persbureau AP. Ze kampeert met honderden andere mensen in een park in de nabijgelegen kuststad Saint-Marc.

Van de mensen die hun huis verlieten, verblijft bijna 90 procent met familieleden in gastgezinnen, 12 procent heeft onderdak gevonden op andere plekken zoals een school, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN.

Rivaliserende bendes

Haïti wordt al jarenlang geteisterd door bendegeweld. Eerder dit jaar laaide dat geweld flink op toen verschillende rivaliserende bendes de handen ineen sloegen en de oorlog verklaarden aan de toenmalige premier. De bendes kregen grote delen van het land in handen en namen zelfs tijdelijk de internationale luchthaven over.

In de hoofdstad Port-au-Prince stichtten ze destijds brand in onder meer politiebureaus en ziekenhuizen. Ook vielen ze twee gevangenissen van het land binnen, waar ze ruim 4000 gevangenen bevrijdden.

De humanitaire gevolgen zijn enorm voor de bewoners van het land. Meer dan 110.000 mensen ontvluchtten de afgelopen 7 maanden hun huis, berekende de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN eerder deze week. In totaal zijn er meer dan 700.000 Haïtianen intern ontheemd.

Wat gaat er mis in Haïti? In deze video leggen we het uit: