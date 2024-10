ROC Den Haag gaat zelf door met maatschappelijke diensttijd voor jongeren

ROC Mondriaan in de regio Den Haag gaat zelf door met de maatschappelijke diensttijd voor jongeren, meldt de mbo-instelling. De mededeling volgt op het kabinetsbesluit om geen geld meer uit te trekken voor dit programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De maatschappelijke diensttijd werd ingevoerd onder kabinet Rutte III en houdt in dat jongeren tussen de 12 en 30 jaar maximaal een halfjaar lang vrijwilligerswerk doen. Ze geven bijvoorbeeld taalles aan asielzoekers met een verblijfsvergunning. Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor deze projecten. In 2019 trok het kabinet zo'n 50 miljoen uit voor het programma, wat daarna opliep tot 100 miljoen in 2021.

Al vanaf de start was er discussie of dit geld een nuttige besteding was. Het huidige kabinet heeft besloten om de maatschappelijke diensttijd af te schaffen, maar ROC Mondriaan vindt het programma van grote waarde. Studenten worden door de diensttijd voorbereid op een beroep en tegelijkertijd ondersteund in hun persoonlijke groei, zegt bestuursvoorzitter Hans Schutte tegen persbureau ANP.

De komende drie jaar kan het ROC Mondriaan nog wel gebruikmaken van overheidsgeld voor de maatschappelijke diensttijd omdat de huidige subsidie al was toegekend vóór het kabinetsbesluit om ermee te stoppen. Daarna wil het ROC met ruim 19.000 studenten de diensttijd zelf voortzetten. Dat kan deels met geld uit de vergoeding die scholen krijgen voor burgerschapsonderwijs en loopbaanoriëntatie.

Kansengelijkheid creëren

De diensttijd is volgens projectleiders bij ROC Mondriaan belangrijk voor studenten die onzeker zijn of een beperkt netwerk hebben. Bijna de helft van de lopende projecten richt zich op jongeren met minder kansen door bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, zegt projectleider Jessica Reina Lapré tegen ANP. Daarmee draagt het programma volgens haar bij aan kansengelijkheid.

Volgens bestuursvoorzitter Schutte kan de maatschappelijke diensttijd ook de werkdruk verlichten in sectoren als het onderwijs. Ouderenorganisaties riepen ook op om het programma te behouden vanwege personeelstekorten in de ouderensector. Bovendien helpt contact met de jongeren volgens deze organisaties bij het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen.