Pikorde ligt open bij vernieuwd Oranje: wie neemt de handschoen op?

Het zijn de namen die in de opbouw naar het WK van 2026 hun plek kunnen veroveren in de pikorde bij Oranje. Van Koopmeiners mag wat worden verwacht, is het niet in deze periode dan wel in de volgende. Zondag viel hij geblesseerd uit bij Juve tegen Cagliari (1-1).

De 26-jarige Castricummer was in Oranje veelal bleekjes, maar heeft nu de leeftijd voor een leidende rol en heeft nu ook een topclub achter zijn naam. Dat telt qua status in een groep van Oranje-internationals. Het wordt voor Koopmeiners na het missen van het EK een weerzien met Oranje.

Zirkzee en Brobbey zoeken bevestiging

De hosannastemming over spitsen Zirkzee en Brian Brobbey na de afgelopen twee interlands werd afgelopen maand voorzien van een flinke nuance: beide spitsen scoren niet op clubniveau.

Koeman liet zich na de afgelopen interlandperiode ontvallen dat hij na de keuze voor Zirkzee tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) en de kans voor Brobbey tegen Duitsland (2-2) in de komende twee wedstrijden met een vaste spits wil spelen. Zirkzee of Brobbey?