Pot voor subsidie op nieuwe elektrische auto raakt snel leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van een elektrische auto is waarschijnlijk binnen een paar maanden leeg. Sinds gisteren kunnen particulieren 4000 euro subsidie aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto en 2000 euro voor een tweedehands. Na een dag is het subsidiebudget voor nieuwe auto's al bijna half op.

Er is voor dit jaar 17,2 miljoen euro beschikbaar. Dat komt overeen met 2500 nieuwe en 3600 gebruikte elektrische auto's.

In de eerste dag liep het al storm bij het subsidieloket. Voor gebruikte auto's zijn er aanvragen gedaan voor 7 procent van het budget, voor nieuwe auto's 44 procent. De subsidie geldt voor auto's die vanaf 4 juni zijn gekocht.

Bodem

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat spreekt van een goede eerste dag. "Een elektrische auto is door lagere onderhouds- en laadkosten na een paar jaar al goedkoper dan een benzine of dieselauto, maar veel mensen hikken aan tegen de hogere aanschafprijs. Ik hoop de komende jaren nog veel mensen over die drempel heen te helpen met deze regeling."

Uit cijfers van brancheorganisatie Bovag blijkt dat in juni een iets minder dan 800 gebruikte elektrische auto's zijn verkocht. Als die verkoopcijfers de komende maanden doorzetten is de pot voor gebruikte auto's in oktober leeg. Voor nieuwe auto's is de bodem al veel eerder in zicht.

In 2021 wordt de subsidiepot opnieuw gevuld. Dan komt er 27,9 miljoen in de pot.

Betaalbaarder

De subsidie is bedoeld om elektrische auto's voor particulieren betaalbaar te maken. De afgelopen jaren waren het vooral zakelijke rijders die, mede vanwege de lage bijtelling, kozen voor een auto met een stekker. Particulieren waren goed voor ongeveer een derde van de elektrische markt.

Brancheorganisatie Bovag is blij met de subsidieregeling, omdat er nu niet meer alleen belastingvoordelen zijn voor zakelijke rijders . Toch is de regeling die nu van start is gegaan onvoldoende. Er zou ook een sloopsubsidie moeten komen als particulieren hun diesel in willen leveren voor een elektrische auto.

"Dan wordt elektrisch rijden voor nog meer mensen bereikbaar", zegt Bovag-voorzitter Han ten Broeke. "Natuurlijk moet je ook een veel schonere benzine-occasion kunnen terugkopen. Onze ideeën voor zo'n sloopregeling liggen al een tijdje in Den Haag, we hopen dat het kabinet er snel werk van maakt."

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven voelt daar niet veel voor. Volgens haar pakt een slooppremie niet goed uit voor mensen met een kleinere portemonnee omdat het aanbod goedkope oudere occasions daardoor afneemt.