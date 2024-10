Flets AZ verliest bij Fortuna Sittard, derde nederlaag op rij

Bij afwezigheid van aanvoerder Jordy Clasie en routinier Bruno Martins Indi was de pas 24-jarige Sven Mijnans de oudste speler bij AZ. Ook droeg de middenvelder de aanvoerdersband. Het jonge AZ was flets in Limburg en simpelweg niet goed genoeg.

Vier keer het aluminium

Fortuna-linksback Jasper Dahlhaus pegelde snoeihard op de paal en op slag van rust ontsnapte AZ opnieuw. Door een overtreding van Maxim Dekker op Makan Aïko kreeg de thuisploeg een strafschop. Alen Halilovic liet de buitenkans liggen en raakte de paal.

Ook na rust werd het aluminium getest; Ryan Fosso aan de ene kant en Zico Buurmeester schoot namens AZ aan de andere kant op de kruising. De thuisploeg kreeg via verdediger Guth uiteindelijk loon naar werken. Samuel Bastien nam de hoekschop en de Fortuna-verdediger kopte binnen.