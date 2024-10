Nieuwe domper Bayern na late tegengoal in Frankfurt: 3-3 gelijkspel

Vorig seizoen verloor Bayern met 5-1 in Frankfurt, maar nu namen de bezoekers meteen de regie in handen. De Zuid-Koreaan Kim Min-jae scoorde na een kwartier uit een corner, maar twee messcherpe counters brachten Eintracht nog voor rust van 0-1 op 2-1.

De Egyptenaar Omar Marmoush scoorde bij de eerste Frankfurt-aanval en stelde even later zijn aanvalsmaatje Hugo Ekitiké in staat om de 2-1 te maken. Een flipperkastdoelpunt van Dayot Upamecano bracht Bayern alsnog langszij.

Kort na rust zorgde Michael Olise, die afgelopen zomer voor ruim 50 miljoen euro overkwam van Crystal Palace, met een geplaatst schot voor 2-3.

Counters

Bayern bleef domineren, maar Eintracht had nog twee counters in huis. Bij de eerste kwam Eric Ebimbe een teenlengte tekort, maar bij de tweede tegenaanval was het wel raak via opnieuw Marmoush. De aanvaller is met acht goals Bundesligatopscorer.