Van der Poel sluit jaar tóch af in regenboogtrui bij WK gravel: 'Mooi om af te vinken '

"Iedereen in de groep voelde al wel dat Mathieu de sterkste was", vervolgde Vermeersch. "De ideale situatie voor mij was om met hem vooruit te raken en dan te hopen op een wonderdag. Dat eerste is gelukt, dat tweede niet."

Afvinken

Voor Van der Poel is het de achtste wereldtitel in zijn loopbaan. Opgeteld bij zijn titels in het veldrijden (6x) en op de weg is hij nu wereldkampioen geweest in drie disciplines van het wielrennen.

"Die van de weg is toch iets hoger in te schatten", zei Van der Poel na afloop. "Maar ik ben heel blij, want deze had ik nog niet. Gravelwielrennen is een heel grote discipline aan het worden. Dit was echt wel een doel voor mij. En je merkt ook dat het steeds meer begint te leven onder de renners. Mooi om deze ook af te vinken."

Bekijk hieronder de samenvatting van het WK gravel voor mannen in Leuven.