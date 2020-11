Wel of niet langs de deuren met Sint-Maarten, het advies verschilt per regio

Archiefbeeld van Sint Maarten - ANP

Zingend langs de deuren met snoep als beloning. Sint-Maarten wordt jaarlijks op veel plekken uitbundig gevierd, waaronder in het Noord-Hollandse Broek op Langedijk. "Normaal gesproken leeft het hier enorm en doet vrijwel iedereen mee. Maar dit jaar is het dorp erg verdeeld", zegt bewoonster Lisanne de Jong. Dat zelfde zou je kunnen zeggen op landelijk niveau. Per veiligheidsregio wordt er namelijk verschillend naar de viering van het kinderfeest gekeken. Hoewel nergens een hard verbod geldt, raden sommige bestuurders een gang langs de deuren ten strengste af. Anderen geven juist adviezen over hoe Sint-Maarten binnen de geldende maatregelen wél in de buitenlucht gevierd kan worden. Op deze kaart zie je welke veiligheidsregio's actief afraden om naar buiten te gaan:

Deze veiligheidsregio's raden af langs de deuren te gaan - NOS

Noord-Holland Noord, waar Broek op Langedijk onder valt, is zo'n regio die Sint-Maarten actief ontmoedigt. Vier het binnen en niet buiten, luidt daar het devies. "Toch zie ik een grote groep die wel van plan is langs de deuren te gaan", zegt inwoner Lisanne de Jong. "Die zijn de adviezen beu en vinden dat kinderen al veel ontnomen wordt dit jaar." Zelf heeft ze er geen moeite mee de buitentocht dit jaar over te slaan. "Ik heb een quiz gemaakt voor mijn kinderen, waarmee ze snoepjes kunnen verdienen. En daarna gaan we de lampionnen even bij de opa's en oma's showen voor het raam. Dat is voor de jongste net zo leuk en de oudste kan ik prima uitleggen dat het dit jaar iets anders moet allemaal." Deur gesloten Voor buurtkinderen blijft dit jaar de deur gesloten, net als bij haar dorpsgenoot Anneke (55). "Jammer, want ik vind het altijd hartstikke leuk, die hummeltjes op de stoep. Maar ik heb een ernstig zieke man. Dan nemen we natuurlijk geen risico." Buurtgenoten suggereerden een briefje op te hangen met de boodschap dat kinderen niet welkom zijn, maar dat ziet ze niet zitten. "Dat gaat me te ver. Ze zijn hartstikke welkom, maar het gaat gewoon niet. Ik doe wel de lichten uit en gordijnen dicht, want ik wil ook geen valse hoop geven." In Zeewolde heeft Maggie van Leeuwen iets bedacht om te voorkomen dat kinderen ongewenst bij bewoners op de stoep staan. Daar kunnen inwoners op een digitale kaart hun adres opgeven. Inmiddels hebben zo'n 250 inwoners dat gedaan. "Eerder deden we het ook zo met Halloween en dat werkte goed."

De aangemelde adressen verschijnen als lampion op de kaart - NOS

Ondanks dat ook in haar veiligheidsregio wordt opgeroepen Sint-Maarten binnenshuis te vieren, wilde Van Leeuwen toch de traditie voortzetten. "Het is belangrijk dat kinderen juist nu iets leuks hebben om naar uit te kijken. Oud en Nieuw wordt ook al heel saai dit jaar." Niet verbieden Veiligheidsregio Flevoland zegt ondanks het afgegeven advies niet op te treden tegen dit soort initiatieven. "Het is geen evenement, we kunnen het niet verbieden. We rekenen erop dat ouders verstandig handelen en zich aan de geldende maatregelen houden." Van Leeuwen denkt dat alles veilig plaats kan vinden. De Facebook-pagina waar de actie gecoördineerd wordt, wijst deelnemers nog eens extra op de geldende coronamaatregelen. "Lopen in kleine groepjes, alleen verpakt snoep uitdelen, alleen kinderen laten aanbellen en voldoende afstand houden natuurlijk." En vooral ook: mensen die niet de deur open doen respecteren. "Dat is ook volkomen begrijpelijk." Een paar provincies verderop is Anneke minder overtuigd van de waterdichtheid van zulke maatregelen. "Die goede bedoelingen zijn er ook zeker bij ons in het dorp. Maar er gaat gewoon snoep van hand tot hand en er wordt gezongen aan voordeuren. Bij ons in de straat is iemand aan corona overleden, ik weet wat het kan doen. Waarom het risico nemen als er genoeg alternatieven te bedenken zijn?"