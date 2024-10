Nederland derde in Motocross of Nations na goede manches De Wolf en Herlings

De Nederlandse motocrossers zijn in het Britse Matterley Basin de Motocross of Nations als derde geëindigd. Namens Oranje deden Jeffrey Herlings (MXGP), Kay de Wolf (MX2) en Glenn Coldenhoff (Open) mee.

Bij de Motocross of Nations worden de scores van de drie deelnemende rijders in verschillende wedstrijden bij elkaar opgeteld. Zo rijdt de MXGP een keer samen met de MX2 en met de Open categorie.

In de eerste manche kwamen Herlings en De Wolf in actie. Herlings reed sterk, maar viel ver terug na een uitglijder. Na een sterke inhaalrace werd hij vijfde, De Wolf zesde. In de tweede manche was het de beurt aan De Wolf en Coldenhoff. Beide coureurs reden echter slordig en maakten fouten waardoor ze even op de grond lagen. Net als Herlings een uur eerder kwam De Wolf echter goed terug. Hij werd vijfde. Coldenhoff kon niet imponeren, hij werd achttiende.

Na twee manches stond Nederland als nog eerste in de stand, met één punt voorsprong op de Verenigde Staten en vijf op Australië. De Wolfs dag zat er toen op. Met een zesde en een vijfde plaats was hij de succesvolste coureur in de MX2-klasse.

Coldenhoff blijft achter

De derde en alles beslissende manche was echter geen succes voor Nederland. Coldenhoff kwam al vroeg in de wedstrijd ten val en kwam nooit van voren. Hij sloot de manche af als vijftiende. Herlings werd vijfde in de laatste heat.

Herlings, De Wolf en Coldenhoff eindigden als derde. De winst ging voor het eerst in de 77-jarige geschiedenis van het evenement naar Australië. De Verenigde Staten werden tweede.