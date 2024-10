Brazilië wereldkampioen futsal, in finale effectiever dan Argentinië

De futsallers van Brazilië hebben zich met een 2-1 zege op Argentinië gekroond tot wereldkampioen. In de finale in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent was Brazilië niet per se beter, maar wel effectiever.

De wedstrijd ging van start in een moordend tempo. Na zes minuten was het voor het eerst raak voor Brazilië. Ferrao tikte na een vrije trap binnen bij de tweede paal.

In de dertiende minuut verdubbelden de Brazilianen met enig fortuin de voorsprong. De Argentijnse doelman Sarmiento verwerkte een schot niet goed genoeg en tikte de bal tegen het been van Rafa Santos aan zo de goal in. De Braziliaan leek er geen erg in te hebben dat dit gebeurde, maar kon toch juichend weglopen.