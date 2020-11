VWS: pas versoepeling als groot deel is ingeënt • NS wil dat reis wordt aangemeld

De NS wil dat reizigers voordat ze de trein pakken hun reis aanmelden. Dat moet gebeuren via een speciale functie in de app, genaamd Treinwijzer. Zo hoopt de treinvervoerder meer inzicht te krijgen in welke treinen druk lijken te worden. Het aanmelden wordt niet verplicht.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de NS te maken met minder reizigers dan voorheen. Terwijl 90 procent van de treinen rijdt, maakt nog maar 30 à 35 procent van het normale aantal reizigers er gebruik van. "We merken dat reizigers de trein nu soms links laten liggen omdat ze bang zijn voor drukte. Er is dus behoefte aan meer inzicht daarin", laat de NS weten.

Het doorgeven van de reisplannen in de app kan vanaf vandaag.

