RIVM: meer besmettingen, minder doden • 'Ook Russisch vaccin effectief'

218 dagen, zo lang heeft de Belg Annick Moyaerts in het ziekenhuis gelegen met covid-19. "Hoe ze mij in leven hebben gehouden, weet ik niet", zegt de 46-jarige verpleegkundige tegen de VRT.

Moyaerts werkt in een verpleeghuis en raakte eind maart besmet. Op dat moment droeg volgens haar niemand van het personeel mondmaskers of beschermende kleding, want "er was niets voorradig".

Het was het begin van een lange lijdensweg. "Het is begonnen op de gewone covid-19-afdeling, dan op de intensive care. Daarna hebben ze mij overgeplaatst naar Genk, waar ik vijf weken in coma heb gelegen en dan nog een tijdje op de IC. Ten slotte ben ik terug naar Sint-Truiden gebracht, waar ik nog even op de IC heb gelegen en daarna op de revalidatieafdeling."

Sinds twee weken is Moyaerts weer thuis, maar ze is naar eigen niet meer dezelfde. "Ik kan veel dingen momenteel nog niet. Maar ik zeg 'momenteel', want ik ben een knokker en ik ga er alles uitpersen wat ik kan."