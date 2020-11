Meer omzet koopjesketens door thuiswerkers • VWS: pas versoepeling als groot deel is ingeënt

Op Vanuatu is voor het eerst het coronavirus opgedoken. De eilandengroep in de Stille Oceaan behoorde tot een van de laatste plekken in de wereld waar het virus nog niet was vastgesteld.

De besmetting werd geconstateerd bij een man die vanuit de Verenigde Staten, via Australië en Nieuw-Zeeland naar Vanuatu was gereisd. Hij zit sinds zijn aankomst in quarantaine en testte op de vijfde dag positief op het virus. Uit voorzorg zitten nu ook alle passagiers die op dezelfde vlucht zaten in quarantaine.

Er wonen ongeveer 300.000 mensen op Vanuatu. In maart sloot de eilandengroep de grenzen om het virus buiten de deur te houden. Sinds kort worden er wel weer repatriëringsvluchten toegelaten. Andere eilandstaten in de Stille Oceaan, zoals Micronesië en Tuvalu zijn nog wel coronavrij.