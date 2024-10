Invaller Weghorst helpt Ajax in blessuretijd met goal en assist aan zege

Wout Weghorst heeft zijn eerste doelpunt voor Ajax gemaakt en het was een belangrijke. Als invaller was hij tegen FC Groningen goed voor de 2-1 in blessuretijd. Door ook een assist van Weghorst werd het zelfs nog een 3-1 overwinning in de Johan Cruijff Arena.

Het betekende drie dagen na het gelijkspel bij Slavia Praag in de Europa League (1-1) de vierde thuiszege op rij in de eredivisie voor de Amsterdammers. Ajax komt daarmee op dertien punten uit zes wedstrijden.