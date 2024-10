Invaller Weghorst helpt Ajax in blessuretijd aan zege met goal en assist

Ajax begon de tweede helft goed en Kenneth Taylor was het eindstation van een flitsende combinatie. Vaessen redde echter knap en even later ging een poging van Berrand Traoré net naast.

Fout Sutalo leidt Groningse gelijkmaker in

Na een klein uur werd Brobbey vervangen, net als donderdag in Praag. En net als donderdag tegen Slavia daalde na meerdere wissels het niveau. En net als in Praag viel de gelijkmaker. Josip Sutalo zat na een lange uittrap van Vaessen helemaal mis en stelde daarmee Jorg Schreuders in staat te scoren: 1-1.

Ajax kreeg snel de kans om vanaf de strafschopstip weer op voorsprong te komen na een overtreding van Thijmen Blokzijl op Chuba Akpom, de vervanger van Brobbey. Na zijn zuivere, rake penalty van donderdag ging Branco van den Boomen opnieuw achter de bal staan.