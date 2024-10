Honkballers Neptunus vergroten voorsprong in Holland Series op HCAW

HCAW nam vroeg in de wedstrijd een 2-0 voorsprong via Eric Brenk en Stijn van der Meer. In inning zeven trok Neptunus, recordhouder met negentien titels, de stand gelijk door Arthur Bonevacia en Rayshelon Carolina.

Schijnworp

Na tien innings werd HCAW-pitcher Lars Huijer vervangen door Sedley Karel, die er met een schijnworp voor zorgde dat Vincent Ahrens naar het derde honk doorschoof en vervolgens het winnende punt op het scorebord zette.

De laatste landstitel van Neptunus dateert uit 2018. HCAW werd in 2022 voor het laatst landskampioen, nadat in de Holland Series in een sweep (4-0) was gewonnen van Neptunus.