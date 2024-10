Laporte wint blubberige Parijs-Tours, Teunissen vierde in koude najaarsrace

Met een grauw gezicht van de blubber heeft Christophe Laporte de najaarskoers Parijs-Tours gewonnen. In de sprint versloeg hij de Tsjech Mathias Vacek. Het duo bleef in de heuvelige finale over onverharde wegen een achtervolgende groep met sterke sprinters Mads Pedersen, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie voor.

Waar Mathieu van der Poel zondag met nog glanzende benen over de streep kwam in Leuven en de wereldtitel pakte in het gravelfietsen, waren de renners in Tours op de finish nauwelijks meer herkenbaar.

De laatste grote koers op Franse bodem dit wielerjaar, ook wel bekend als De Grote Herfstprijs, is een 213 kilometer lange uitputtingsslag over boerenlandweggetjes. Vaak vies koud, met veel wind en op deze gure oktoberdag ook nog eens regen. Modderig was het, de benen en gezichten zaten onder. Een harde confrontatie met het begin van de herfst.

