Geplaagde Ten Hag boekt met United verdienstelijk gelijkspel bij Aston Villa

Manchester United heeft in de Premier League met 0-0 gelijkgespeeld in de lastige uitwedstrijd tegen Aston Villa. Het was een verdienstelijke puntendeling voor de bezoekers, maar veel schiet de club er niet mee op.

De geplaagde United-manager Erik ten Hag kreeg in aanloop naar de wedstrijd bij televisiezender Sky Sports de vraag of hij bij een nieuwe nederlaag zou vrezen voor een ontslag.

"Niet alleen het elftal, maar iedereen binnen de club is rustig", probeerde hij de rust te bewaren. "Wij concentreren ons op onze mindere punten. Daarin moeten we verbeteren." De Britse media schreven onlangs dat Ten Hag nog één week zou krijgen om zijn baan te redden.