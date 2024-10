IJzersterke Van der Poel zet WK gravel naar zijn hand en eindigt jaar in regenboogtrui

Voor Van der Poel is het de achtste keer dat hij een regenboogtrui om de schouders krijgt, maar pas zijn eerste in het gravelwielrennen. Vorige week moest hij zijn titel op de weg afstaan aan Tadej Pogacar, nu heeft hij er een andere voor terug.

"Die van de weg is toch iets hoger in te schatten", zei Van der Poel na afloop. "Maar ik ben heel blij, want deze had ik nog niet. Mooi om deze ook af te vinken. Het is heel leuk om het seizoen zo af te sluiten. Nu kan ik gaan genieten.

Maar gaan we de regenboogtrui ook zien komend seizoen? Is Van der Poel bijvoorbeeld van plan om een gravelwedstrijd mee te pakken? "Het gravelwielrennen wordt steeds populairder en zelf doe ik het ook heel graag. Of ik ooit ook de befaamde wedstrijd in de Verenigde Staten (zoals Unbound, red.) zou willen rijden? Daar is over na te denken. Wie weet."