Heerenveen-PEC begint boeiend, maar eindigt in bloedeloos gelijkspel

Heerenveen en PEC Zwolle hebben in de eredivisie de punten gedeeld. In een wedstrijd waarin het venijn 'm zeker niet in de staart zat, werd het 1-1. Na twee doelpunten in de eerste tien minuten deden beide ploegen niet meer aan klantenbinding.

De ploegen van Robin van Persie (Heerenveen) en Johnny Jansen (PEC Zwolle, oud-Heerenveen) hebben nu acht punten en weten het rechterrijtje nog niet te ontvluchten. Heerenveen blijft wel ongeslagen in eigen huis.

Boeiend begin

Het begin van de wedstrijd was amusant. PEC Zwolle kwam al na een kleine drie minuten op voorsprong. Davy van den Berg schoot raak na een goede actie van Dylan Mbayo (1-0).

Zeven minuten later maakte Heerenveen de gelijkmaker. Jacob Trenskow bediende Dimitris Rallis (die uit Zwolle komt) met een steekpass, waarna de laatstgenoemde de bal langs PEC-doelman Schendelaar tikte (1-1).

In de rest van de eerste helft had Heerenveen het betere van het spel en creëerde de ploeg van Van Persie meerdere mogelijkheden.