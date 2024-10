Yesilgöz en Halsema botsen over pro-Palestijnse sit-ins stations op 7/10

VVD-leider Yesilgöz onderstreept de beschuldiging van partijgenoten dat de NS antisemitisme faciliteert door op 7 oktober pro-Palestijnse demonstraties toe te staan op treinstations. In het tv-programma WNL op Zondag noemde Yesilgöz het "smakeloos" en "verschrikkelijk" dat er juist morgen op zestien stations sit-ins worden gehouden door pro-Palestijnse organisaties.

Vijf lokale VVD-fracties schreven eerder deze week in een brief aan de NS dat de NS antisemitisme faciliteert door de demonstraties toe te staan. Yesilgöz zei daarover: "Ik snap die oproep heel goed. Het is wel wat het is, laten we eerlijk zijn."

De VVD-leider vindt het moment van de demonstraties ongepast. Morgen is het een jaar geleden dat Hamas de terreuraanval op Israël lanceerde. Daarbij werden ongeveer 1200 Israëliërs gedood en werden 251 mensen ontvoerd naar de Gazastrook. Van hen zitten er nog altijd 101 vast.

Geen begrip voor timing

Yesilgöz benadrukt het belang van het demonstratierecht in Nederland, maar heeft er geen begrip voor dat de pro-Palestijnse organisaties morgen hebben uitgekozen voor de sit-ins. "Ik snap niet dat je zelf niet het fatsoen hebt om nou net morgen even met rust te laten. Dit is bewust mensen pijn willen doen en ik snap oprecht niet waarom je nou net die dag zou kiezen." Volgens haar legitimeren de demonstranten hiermee "bedoeld of onbedoeld" terreurgroep Hamas.

De VVD-leider zei bij WNL op Zondag dat zij had gehoopt dat NS-baas Koolmees de protesten zou verbieden: