Feyenoord wint in de De Kuip van Twente, dat na een sterk begin wegzakt

Het is dat Ueda te wild omsprong met nog een laatste kans voor de pauze, anders was Twente wel heel ver verwijderd geweest van een goed resultaat in Rotterdam, waar het in de competitie de afgelopen negen seizoenen maar één keer had weten te winnen en twee keer een punt uit het vuur had weten te spelen.

Het had er alle schijn van dat de Enschedeërs zich nog niet bij de gang van zaken wensten neer te leggen, gezien de inzet van Lammers kort na rust waarmee Wellenreuther de nodige moeite had. Maar van het sterke spel van het eerste halfuur was geen sprake meer bij Twente, dat wellicht de benen van afgelopen donderdag nog voelde.

Rommelig

Feyenoord op zijn beurt verscheen in het rommelige tweede bedrijf vol kleine overtredingen amper meer in de buurt van het vijandelijke doel en kwam met de schrik vrij toen Sem Steijn, met zes doelpunten topscorer van de eredivisie, kon uithalen. Wellenreuther stond paraat.