Eerste tegengoal kost Juventus en Koopmeiners punten in de Serie A

Vlak voor tijd maakte Razvan Marin, na ingrijpen van de videoscheidsrechter, vanaf de stip de 1-1 voor Cagliari. Daar ging een overtreding van Douglas Luiz op Roberto Piccoli aan vooraf.

De thuisploeg raakte kort voor tijd ook nog de Portugees Francisco Conceição kwijt. De oud-speler van Ajax kreeg zijn tweede gele kaart.

Later vandaag komt onder meer AC Milan (uit bij Fiorentina) nog in actie. Koploper Napoli en nummer twee Internazionale boekten in deze speelronde eerder al een overwinning.