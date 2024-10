Vanavond op tv: Verkoop sociale huurwoningen • In de VS is zelfs een orkaan politiek • Een jaar na de Hamas-aanslagen

De politieke impact van een natuurramp

Het was de zwaarste storm in de Verenigde Staten sinds orkaan Katrina in 2005. Orkaan Helene veroorzaakte vorige week een spoor van vernieling. In zes staten in het zuidoosten van de VS vielen honderden doden.

In de gepolariseerde Amerikaanse politiek maakte de storm ook veel los. Presidentskandidaat Trump viel president Biden en vicepresident Harris op sociale media aan: ze zouden Amerikanen "laten verdrinken". Ondertussen mengt zakenman Elon Musk zich ook steeds nadrukkelijker in het verkiezingsgeweld. We spreken de stand van de campagnes met correspondent Rudy Bouma.